В Перми прибыли 110 детей и подростков из ЛНР и ДНР Часть из них станут участниками университетской смены Поделиться Твитнуть

Во вторник, 9 августа, в Пермь прибыли 110 детей и подростков из Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Поясняется, что 45 ребят с 7 до 17 лет, приехавших из Луганской Народной Республики, отправятся на 21 день в детские оздоровительные лагеря Лысьвенского и Горнозаводского округов. А 65 старшеклассников из Донецкой Народной Республики станут участниками университетской профильной образовательной смены при ПГНИУ, её продолжительность 11 суток.

Напомним, 1 августа в Пермь прибыли 78 детей из ЛНР. Ближайший месяц они проведут в лагерях отдыха Пермского и Горнозаводского округов. Кроме того, в течение лета в Пермский край приезжают школьники из Донбасса в рамках «Университетских смен». ПГГПУ уже принял у себя почти 150 ребят, всего вузом было организовано 3 смены. Теперь ребят принимает Пермский государственный национальный исследовательский университет.

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