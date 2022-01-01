Елена Синица Прямые рейсы из Перми в Челябинск отменены Причина — отсутствие спроса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания Nordwind Airlines отменила рейсы из Перми в Челябинск. Об этом «Новому компаньону» сообщили в компании.

В Nordwind Airlines пояснили, что причина отмены в низком спросе на перелёты по этому маршруту.





Напомним, рейсы до Челябинска входили в число субсидируемых. Первый рейс из Челябинска в аэропорту Большое Савино встречали 30 июля. Помимо этого, авиакомпания запустила рейсы из Перми во Владикавказ, Барнаул, Астрахань, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород.





Позднее стало известно, что с 7 сентября запланированы рейсы в Мурманск. Кроме этого, с октября из Перми могут стартовать рейсы в Минск.

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