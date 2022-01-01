Елена Синица Из Перми стартовала субсидируемая программа Nordwind Airlines В пермском аэропорту встретили самолёт из Чеоябинска Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Вчера, 30 июля, из Перми была открыта субсидируемая программа полётов Nordwind Airlines. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Большое Савино».

Так, Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией ИКАР приступили к выполнению рейсов по восьми направлениям. В частности, вчера в пермском аэропорту встречали самолёт из Челябинска.





Ранее сообщалось, что субсидируемая программа предполагает рейсы Nordwind Airlines в Барнаул, Астрахань, Волгоград, Калининград, Владикавказ, Нижний Новгород, Челябинск и Омск.

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