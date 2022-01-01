Мария Сыропятова В перечень субсидируемых включён прямой авиаперелёт из Перми в Минск Ожидается, что рейсы стартуют с начала октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В число субсидируемых краевым бюджетом маршрутов включены прямые регулярные авиаперелёты Пермь-Минск. Приказ об этом подписан и.о.главы краевого минтраса Натальей Чазовой.

Рейсы планируется осуществлять с 1 октября по 31 декабря 2022 года дважды в неделю. Авиакомпания в документе не указана.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал открытие прямого авиарейса из Перми в Минск. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Надо расширять кооперацию», — отметил губернатор.

Добавим, недавно программа субсидируемых рейсов из пермского аэропорта «Большое Савино» пополнилась семью новыми маршрутами — в Калининград, Волгоград, Астрахань, Барнаул, Нижний Новгород, Мурманск и Владикавказ. Программу выполняет Nordwind совместно с авиакомпанией «Икар».





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