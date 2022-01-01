Между Пермью и Минском могут появиться прямые авиарейсы Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал открытие прямого авиарейса из Перми в Минск. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Надо расширять кооперацию», — отметил губернатор.

Напомним, делегация Пермского края находится с визитом в Минске, где ведёт переговоры по перспективным направлениям взаимодействия — от сельского хозяйства до строительства и машиностроения.

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