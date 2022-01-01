Олеся Максименко Президент Беларуси назвал Пермский край перспективным регионом Александр Лукашенко и Дмитрий Махонин обсудили сотрудничество Беларуси и Прикамья Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Во Дворце независимости в Минске прошла рабочая встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в социальной и экономической сферах.

«Президент России Владимир Путин поставил задачу по расширению сотрудничества между нашими государствами. Полностью поддерживаем это решение — россияне и белорусы не просто надёжные партнёры, но и братские народы», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Александр Лукашенко отметил, что Пермский край «перспективный, нацеленный в будущее».

«Вы всегда говорите, что этот край — опора России. Я с этим абсолютно согласен. И коль это является опорой огромной России, то и бог велел нам сотрудничать», — сказал глава государства.

Он добавил также, что Беларусь готова многое предпринять в развитии сотрудничества: «Вы должны знать, что всё, что мы можем сделать для россиян вообще, и тем более для ваших людей, наших людей в Пермском крае, мы всегда сделаем. И даже невозможное».

В числе наиболее перспективных направлений сотрудничества были названы машиностроение, сельское хозяйство, строительная сфера (в том числе лифтовое оборудование) и др.

Добавим, рабочая поездка Дмитрия Махонина в Беларусь продолжается. В деловой программе — встречи с руководством Республики Беларусь, переговоры с компаниями и предприятиями, а также подписание соглашений.

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