Мария Сыропятова В расписании пермского аэропорта появились прямые рейсы из Перми в Мурманск Первый перелёт запланирован на 7 сентября Поделиться Твитнуть

В расписании аэропорта Большое Савино появились прямые регулярные авиарейсы из Перми в Мурманск. Выполнять их планирует с 7 сентября авиакомпания «Икар», партнёр Nordwind.

В информации сказано, что авиаперелёты будут осуществляться дважды в неделю: по средам и субботам. Время в пути – 2 часа 45 минут. Сроки, заявленные в расписании, – с 7 сентября по 29 октября 2022 года.

Напомним, в июле была обновлена программа субсидируемых авиаперевозок из Перми. Мурманск был среди направлений авиаперевозок, финансовую поддержку на осуществление которых получила авиакомпания Nordwind из краевого и федерального бюджетов.

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