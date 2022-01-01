Мария Сыропятова Росавиация дополнила перечень субсидируемых авиарейсов из Перми в российские города Среди новых направлений Барнаул, Владикавказ и Нижний Новгород Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Программа прямых полётов из Перми расширяется за счёт открытия новых направлений авиарейсов: среди них Барнаул, Владикавказ и Нижний Новгород. Приказ об обновлении перечня субсидируемых направлений авиаперевозок в российские города был подписан 8 июля.

В нём также есть и те направления авиаперевозок, которые были открыты в конце прошлого года и приостановлены весной: Астрахань, Волгоград, Калининград, Краснодар, Махачкала, Мурманск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и Челябинск. Ожидается, что в ближайшее время большинство из них появятся в расписании пермского аэропорта (кроме Краснодара и Ростова-на-Дону, аэропорты которых временно приостановили работу).

Авиакомпания «Икар», партнёр Nordwind, получила поддержку на полёты в Барнаул, Владикавказ, Нижний Новгород, Астрахань, Волгоград, Калининград, Мурманск, Омск и Челябинск. При этом в приказе Росавиации также остались прямые авиарейсы от прежнего партнёра краевого правительства на направлениях субсидируемых авиаперевозок. Авиакомпания Red Wings заявляет планы на полёты в Астрахань, Волгоград, Калининград, Краснодар, Махачкалу, Мурманск, Омск и Уфу. Напомним, что именно эта авиакомпания в конце прошлого года получила поддержку от Росавиации, но приостановила полёты после начала кризиса на Украине.





Также на новое для себя направление из Перми в Махачкалу по приказу Росавиации получит субсидии авиакомпания "Азимут".





Субсидии на работу на направлениях авиаперевозок продолжат получать авиакомпании «ЮВТ Аэро» (в Казань, Сургут и Тюмень), «Сибирь» (Новосибирск), «Ираэро» (Самара), а также «Азимут» (Минеральные Воды и Ростов-на-Дону).





Напомним, ранее авиаперевозчики уже открыли продажу билетов на новые для пермского аэропорта направления.

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