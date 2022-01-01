Мария Сыропятова
Росавиация дополнила перечень субсидируемых авиарейсов из Перми в российские города
Среди новых направлений Барнаул, Владикавказ и Нижний Новгород
Программа прямых полётов из Перми расширяется за счёт открытия новых направлений авиарейсов: среди них Барнаул, Владикавказ и Нижний Новгород. Приказ об обновлении перечня субсидируемых направлений авиаперевозок в российские города был подписан 8 июля.
В нём также есть и те направления авиаперевозок, которые были открыты в конце прошлого года и приостановлены весной: Астрахань, Волгоград, Калининград, Краснодар, Махачкала, Мурманск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и Челябинск. Ожидается, что в ближайшее время большинство из них появятся в расписании пермского аэропорта (кроме Краснодара и Ростова-на-Дону, аэропорты которых временно приостановили работу).
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