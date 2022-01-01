Бывшему депутату Заксобрания Прикамья продлили меру пресечения до 7 сентября Срок предварительного следствия по делу Александра Телепнёва также продлён до этой даты Поделиться Твитнуть

Александр Телепнёв

Наталья Тимофеева

Решением Ленинского райсуда Перми до 7 сентября продлена мера пресечения в виде запрета определённых действий бывшему депутату Законодательного собрания Пермского края Александру Телепнёву. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В частности, обвиняемому ещё месяц запрещено выходить из дома без разрешения следователя, кроме случаев посещения врача и магазинов, а также утренних и вечерних прогулок. Также ему нельзя пользоваться средствами связи и общаться с фигурантами дела.

Кроме того, до 7 сентября продлён срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении Александра Телепнёва.

Напомним, ему инкриминируется ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Наказание по данной статье — до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, в ночь на 30 апреля, находясь в пермском баре «Наташа», Телепнёв устроил дебош — стал кидаться в работников и посетителей стульями и другими предметами, в результате чего пострадали бармен и клиент заведения. 20 мая Телепнёв был задержан.

Ранее сообщалось, что на сайте change.org был открыт сбор подписей под петицией руководителю СКР Александру Бастрыкину. Пермяки просили заключить экс-депутата под стражу.

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