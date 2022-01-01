Пермяки просят главу СКР изолировать от общества экс-депутата Заксобрания Александра Телепнёва Письмо подписали уже более 600 человек Поделиться Твитнуть

Александр Телепнёв

Евгений Запискин

На сайте change.org начался сбор подписей под петицией руководителю СКР Александру Бастрыкину. Инициативные граждане просят правоохранительные органы обратить внимание на политика, экс-депутата Заксобрания и главу ассоциации ММА Александра Телепнёва.

Напомним, в ночь на 30 апреля он устроил дебош в баре «Наташа», стал кидаться в работников и посетителей стульями, в результате чего пострадали бармен и клиент заведения.

«Мы боимся за наших детей, родных и близких, боимся за всех тех, кто работает в сфере услуг и общественного питания», — говорится в письме. Авторы просят изолировать Телепнёва от общества, поскольку он представляет угрозу для окружающих. На момент публикации под письмом подписались 627 человек.

Добавим, что 24 мая Ленинский райсуд Перми будет избирать Александру Телепнёву меру пресечения в рамках расследованию уголовного дела по факту дебоша в пермском баре «Наташа». В настоящее время экс-депутат находится в СИЗО.





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