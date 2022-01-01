Елена Синица
Экс-депутату Александру Телепнёву продлили срок задержания на 72 часа
За это время следствие предоставит дополнительные документы для избрания меры пресечения
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Ленинский районный суд продлил срок задержания экс-депутата краевого парламента Александра Телепнёва на 72 часа — до 24 мая. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
За это время следствие предоставит дополнительные документы, для того чтобы избрать меру пресечения.
Напомним, вчера Телепнёва задержали в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве в баре «Наташа». В ночь на 30 апреля он стал кидаться в работников и посетителей стульями, в результате чего пострадали бармен и клиент заведения.
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