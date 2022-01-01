Елена Синица Экс-депутату Александру Телепнёву продлили срок задержания на 72 часа За это время следствие предоставит дополнительные документы для избрания меры пресечения Поделиться Твитнуть

Александр Телепнёв

Константин Долгановский

Ленинский районный суд продлил срок задержания экс-депутата краевого парламента Александра Телепнёва на 72 часа — до 24 мая. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

За это время следствие предоставит дополнительные документы, для того чтобы избрать меру пресечения.





Напомним, вчера Телепнёва задержали в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве в баре «Наташа». В ночь на 30 апреля он стал кидаться в работников и посетителей стульями, в результате чего пострадали бармен и клиент заведения.

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