Следователь не может допросить экс-депутата Заксобрания по факту инцидента в пермском баре Александр Телепнёв несколько раз просил перенести допрос Поделиться Твитнуть

Александр Телепнёв

Константин Долгановский

Следователи МВД пока не могут допросить бывшего депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнёва в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по факту инцидента в баре «Наташа». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, Телепнёва приглашали на допрос уже несколько раз, но он по различным причинам не являлся.

Напомним, Александр Телепнёв в ночь на 30 апреля, находясь в вышеназванном баре, стал кидаться в работников и посетителей стульями, в результате чего пострадали бармен и клиент заведения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия. Наказание по данной статье — до семи лет лишения свободы.

Издание не исключает, что Телепнёва допросят в статусе подозреваемого, после чего теоретически в отношении него может быть избрана мера пресечения.

Напомним, летом 2018 года экс-депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнёва уже приговаривали к двум годам колонии-поселения за драку в одном из пермских баров с Андреем Ширманом (известным также как DJ Smash). В ноябре 2019 года Телепнёв был условно-досрочно освобождён.

СМИ сообщали, что дебош в баре «Наташа» экс-депутат якобы устроил после того, как зазвучала композиция DJ Smash «Moscow Never Sleeps».

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