Александр Телепнёв и Сергей Ванкевич получили по два года в колонии-поселении Ленинский районный суд вынес приговор по делу об избиении DJ Smash в клубе «Дом культуры»

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Телепнёв и Ванкевич после оглашения приговора

Фото: Александр Пахомов

Напомним, экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнёв и его друг Сергей Ванкевич обвинялись в избиении музыканта Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash. Артист получил травмы в результате драки в ночном клубе «Дом культуры» в ночь на 10 февраля. Через несколько дней региональное отделение «Единой России» приостановило членство Александра Телепнёва в партии. Александра Телепнёва задержали 28 марта, а через два дня решением Свердловского районного суда отпустили под залог в 200 тыс. руб. 1 июня прокуратура Перми утвердила в отношении Александра Телепнёва и Сергея Ванкевича обвинительное заключение.

Сегодня, 18 июля, Ленинский районный суд вынес Александру Телепнёву и Сергею Ванкевичу приговор: они были осуждены по п. «г» и «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ («умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности группой лиц из хулиганских побуждений») к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Суд выяснил, что в ночь на 10 февраля Телепнёв и Ванкевич оказались в клубе «Дом культуры» и увидев известного музыканта Ширмана, решили с ним сфотографироваться. Но порядка 40 совместных фотографий им оказалось мало — они подошли к Ширману вновь, за повторной фотосессией. Ширман ответил отказом, после чего Ванкевич схватил Ширмана за шею, тот отмахнулся, из-за чего Ванкевич упал. Затем Телепнёв ударил не менее двух раз кулаками по лицу Ширмана. После чего Ванкевич встал, и оба стали наносить удары Ширману ногами.

В приговоре отмечается, что вина Телепнёва и Ванкевича подтверждается материалами дела, среди них выписка из стоматологической клиники, протоколы осмотра места происшествия и телефонов подозреваемых.

При вынесении приговора Александру Телепнёву суд учёл смягчающие обстоятельства — частичное признание осуждённым своей вины, наличие у него несовершеннолетних детей. Смягчающих обстоятельств для Сергея Ванкевича суд не обнаружил.

Приговор может быть обжалован в Пермских краевой суд в течение десяти суток. Представитель гособвинения сообщил, что обжаловать приговор не будет. Осужденные от комментариев отказались.