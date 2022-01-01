Экс-депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнёв остался на свободе Ему избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий Поделиться Твитнуть

Александр Телепнёв

Константин Долгановский

В Ленинском райсуде Перми экс-депутату Законодательного собрания Пермского края Александру Телепнёву избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», ему запрещено выходить из дома (за исключением случаев участия в следственных действиях, получения медицинской помощи, прогулок). Также наложен запрет на использование средств связи и общение с фигурантами дела.

В ходе судебного заседания следствие настаивало на помещении Телепнёва в СИЗО до 7 июня, обосновывая это тем, что фигурант уголовного дела обвиняется в совершении умышленного тяжкого преступления. При этом он ранее судим, но на путь исправления не встал, и, находясь на свободе, может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей и потерпевших.

Телепнёв является обвиняемым по делу о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Наказание по данной статье — до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, в ночь на 30 апреля, находясь в пермском баре «Наташа», Телепнёв устроил дебош — стал кидаться в работников и посетителей стульями и другими предметами, в результате чего пострадали бармен и клиент заведения. 20 мая Телепнёв был задержан.

Напомним, летом 2018 года Александра Телепнёва уже приговаривали к двум годам колонии-поселения за драку в одном из пермских баров с Андреем Ширманом (известным как DJ Smash). В ноябре 2019 года Телепнёв был условно-досрочно освобождён.

СМИ сообщали, что дебош в баре «Наташа» экс-депутат якобы устроил после того, как зазвучала композиция DJ Smash «Moscow Never Sleeps».

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