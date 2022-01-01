В Березниках бетономешалка насмерть сбила школьницу на велосипеде ЧП случилось у стройплощадки в микрорайоне Любимов Поделиться Твитнуть

В Березниках Пермского края произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетней.

По информации ГИБДД, 5 августа около 15:00 водитель автомобиля КАМАЗ, выезжая со стройплощадки по ул. Строителей в микрорайоне Любимов, сбил 13-летнюю девочку, катавшуюся на велосипеде. По предварительным данным, велосипедистка двигалась по тротуару. Все обстоятельства ЧП выясняют сотрудники МВД.

Ранее в ГИБДД сообщали, что с января по май 2022 года в Пермском крае на 20% выросло число ДТП с участием несовершеннолетних.

Так, в конце апреля в ДТП погибла несовершеннолетняя жительница Перми. Её сбил пьяный водитель на угнанном авто.

В мае на сотрудника МВД из Березников возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Полицейский не отреагировал на сообщения о нетрезвом водителе, в результате погиб 11-летний ребёнок.

В начале июня пьяный водитель насмерть сбил двух школьниц в Александровске.

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