Анна Брюханова За пять месяцев 2022 года в Прикамье число ДТП с участием детей выросло на 20% При этом общее количество происшествий с пострадавшими уменьшилось Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

С января по май 2022 года в Пермском крае выросло число ДТП с участием несовершеннолетних. Показатель увеличился на 20% к аналогичному периоду в прошлом году. Об этом «Новому компаньону» сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД.

При этом число погибших в ДТП детей сократилось на 17%. По количеству происшествий с участием несовершеннолетних Пермский край занимает 18 место в России.

В инспекции уточняют: с начала года по вине водителей зарегистрировано 74 дорожных происшествия с участием детей (рост на 27,6%). В результате ДТП травмы получили 74 несовершеннолетних, пять детей погибли.

Также зарегистрировано 43 аварии с участием детей-пассажиров, в которых три ребёнка погибли, а 44 получили травмы различной степени тяжести.

При нарушении водителями правил перевозки детей в возрасте до семи лет (перевозились без ДУУ) зарегистрировано четыре ДТП, в которых один ребёнок погиб и три ребёнка-пассажира получили травмы.

Сообщается также, что общее число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в целом в регионе снизилось на 10%. Количество получивших ранения в ДТП сократилось на 12%, а число погибших — на 5%.

Напомним, в конце апреля в ДТП погибла несовершеннолетняя жительница Перми. Её сбил пьяный водитель на угнанном авто.

В мае на сотрудника МВД из Березников возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Полицейский не отреагировал на сообщения о нетрезвом водителе, в результате погиб 11-летний ребёнок.

В начале июня пьяный водитель насмерть сбил двух школьниц в Александровске. Обвиняемый арестован.

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