После гибели ребёнка в ДТП на полицейского завели уголовное дело Сотрудник МВД обвиняется в халатности Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Березниках Пермского края полицейский стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статье «Халатность». Сотрудник МВД обвиняется в том, что вовремя не отреагировал на сообщение очевидцев о пьяном водителе, который в результате насмерть сбил на пешеходном переходе 11-летнего ребёнка, об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Поясняется, что полицейский 6 мая принял звонок от женщины, которая рассказала, что видела пьяного водителя, описала автомобиль и место его дислокации, однако сотрудник МВД не передал информацию наряду. Лишь после повторного сигнала наряд был послан, но лихача уже не нашли. А 8 мая он сбил двух человек, один из которых погиб.

Полицейскому грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что СУ СКР по Пермскому краю начало проверку действий полиции, а местные жители собирали подписи под петицией главе СКР Александру Бастрыкину с требованием отправить в отставку руководителя городской ГИБДД.

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