Елена Синица Березниковцы требуют отставки начальника городской ГИБДД Жители также просят председателя СКР взять расследование резонансной аварии, в которой погиб подросток, на особый контроль Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Инициативная группа жителей Березников (Пермский край) подготовила открытое письмо председателю СКР Александру Бастрыкину и председателю СФ РФ Валентине Матвиенко. Жители просят взять на особый контроль расследование аварии, произошедшей в городе 8 мая, в результате которой погиб 11-летний подросток. Об этом сообщает издание neperm.ru.

В частности, люди просят провести проверку на предмет бездействия сотрудников правоохранительных органов, которые будто бы не стали пресекать противоправные действия пьяного водителя, а также требуют отставки начальника ГИБДД Березников, допустившего бездействие своих подчинённых.

Помимо этого, жители считают, что уголовное дело нужно переквалифицировать на ч. 4 ст. 264 УК РФ (сейчас оно возбуждено по ч. 3 данной статьи).

Напомним, в среду, 11 мая, в Березниках суд отправил под арест Игоря Мишарова. Это 30-летний водитель «Лады-Калины», сбивший на своей машине двух пешеходов 11 и 18 лет. Младший от полученных травм скончался. Другой пострадавший, его брат, госпитализирован в тяжёлом состоянии.

После смертельного ДТП в Березниках следователи также начали проверку работы местного ОМВД.

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