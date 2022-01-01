В Березниках арестован водитель, по вине которого погиб 11-летний школьник Игорь Мишаров будет содержаться в больнице исправительной колонии №9 Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В среду, 11 мая, в Березниках суд отправил под арест Игоря Мишарова. Это 30-летний водитель «Лады-Калины», сбивший на своей машине двух пешеходов 11 и 18 лет. Младший от полученных травм скончался. Другой пострадавший, его брат, госпитализирован в тяжёлом состоянии.

ДТП произошло в Березниках 8 мая у дома № 52 по ул. Мира.

Как сообщает «Березниковский рабочий», содержаться Мишаров будет в больнице при ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю, так как в аварии виновник трагедии тоже пострадал.

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