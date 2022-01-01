После смертельного ДТП в Березниках следователи начали проверку работы местного ОМВД Сотрудники следкома дадут оценку действиям или бездействию березниковских полицейских Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Следователем березниковского следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю предъявлено обвинение ранее неоднократно судимому 30-летнему местному жителю Игорю Мишарову в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствием установлено, что 8 мая обвиняемый, управляя автомобилем «Лада-Калина» и не имея прав, допустил наезд на 11-летнего подростка и 18-летнего молодого человека — они переходили проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. От полученных травм подросток скончался на месте, второй потерпевший госпитализирован.

По ходатайству следователя суд арестовал обвиняемого.

Кроме того, в связи с появившейся информацией о ненадлежащем реагировании местных полицейских на сигналы о том, что виновник ДТП ранее управлял транспортным средством в пьяном виде, следователями начата проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц местного ОМВД.

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