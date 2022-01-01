После смертельного ДТП в Березниках следователи начали проверку работы местного ОМВД

Сотрудники следкома дадут оценку действиям или бездействию березниковских полицейских

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ДТП Березники 8 мая

  ГУ МВД России по Пермскому краю

Следователем березниковского следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю предъявлено обвинение ранее неоднократно судимому 30-летнему местному жителю Игорю Мишарову в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствием установлено, что 8 мая обвиняемый, управляя автомобилем «Лада-Калина» и не имея прав, допустил наезд на 11-летнего подростка и 18-летнего молодого человека — они переходили проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. От полученных травм подросток скончался на месте, второй потерпевший госпитализирован.

По ходатайству следователя суд арестовал обвиняемого.

Кроме того, в связи с появившейся информацией о ненадлежащем реагировании местных полицейских на сигналы о том, что виновник ДТП ранее управлял транспортным средством в пьяном виде, следователями начата проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц местного ОМВД.

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