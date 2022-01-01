Виновник смертельного ДТП в Александровске арестован Водителю предъявлены обвинения Поделиться Твитнуть

Следственные органы СУ СКР по Пермскому краю предъявили обвинения ранее неоднократно судимому 43-летнему жителю города Александровск. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Также по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, следствием инициирована передача в производство следственного отдела по городу Александровскв СУ СКР по Пермскому краю из органов полиции ранее возбужденного в отношении водителя уголовного дела по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». В настоящее время оба уголовных дела соединены в одно производство.

Напомним, 3 июня обвиняемый, не имея прав и управляя автомобилем в пьяном виде, допустил наезд на двух 15-летних местных жительниц, которые ехали на велосипедах. От полученных травм несовершеннолетние скончались.

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