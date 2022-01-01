Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей в Пермском крае
Подозреваемый в нарушении ПДД житель Александровска задержан
В СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 43-летнего жителя Александровска.
Следствием установлено, что 3 июня подозреваемый, не имея прав и управляя автомобилем в пьяном виде, допустил наезд на двух 15-летних девочек, которые ехали на велосипедах. От полученных травм несовершеннолетние скончались на месте происшествия.
В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время состоится суд об избрании меры пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается.
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