Пьяный водитель угнанной иномарки, насмерть сбивший в Перми несовершеннолетнюю, арестован Срок ареста — два месяца Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Индустриальном райсуде Перми избрана мера пресечения водителю, насмерть сбившему несовершеннолетнюю девушку на ул. Леонова. По требованию следствия, 48-летний мужчина арестован на два месяца, до 27 июня. Об этом сообщает properm.ru.

Напомним, ДТП произошло 26 апреля. Водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя угнанным автомобилем Hyundai Accent и не имея водительских прав, на большой скорости на запрещающий сигнал светофора выехал на перекресток улиц Свиязева и Леонова, сбил двух пешеходов, а потом допустил столкновения с тремя легковыми машинами.

В результате 16-летняя девушка скончалась, ещё двое пострадавших с травмами госпитализированы.

В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела — «угон» и «нарушение ПДД, повлекшее смерть и причинение тяжкого вреда здоровью».

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