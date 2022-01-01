В Перми водителю, сбившему насмерть ребёнка, предъявлено обвинение В момент ДТП шофёр был пьян Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи СУ СКР по Пермскому краю предъявили жителю Перми обвинение в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть одного человека и, причинение тяжкого вреда здоровью двум другим, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 26 апреля в Индустриальном районе обвиняемый на большой скорости выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате несовершеннолетняя, 2005 года рождения, скончалась на месте. Еще двое граждан с различными травмами госпитализированы.

В настоящее время обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.





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