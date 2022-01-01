Спасатели нашли в Чусовой тело женщины, утонувшей вместе с мужем и ребёнком неделю назад Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

В Пермском крае в реке Чусовая водолазы нашли тело утонувшей женщины, об этом сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на поисковый отряд «Регион-59».

Напомним, ЧП случилось 16 июля. Семейная пара с двумя детьми каталась на лодке по Чусовой. По предварительной версии, в какой-то момент из-за сильной волны женщину и одного несовершеннолетнего выбросило за борт. Мужчина бросился в воду спасать супругу и сына, но утонул. Его тело было обнаружено 17 июля. Позднее нашли ребёнка. Тело женщины быстро обнаружить не удалось.

Второй ребёнок — девочка — осталась в живых, спустя время её снял с лодки экипаж теплохода, курсировавшего через дачные посёлки.

По факту гибели людей следственными органами СК России по Пермскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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