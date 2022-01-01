До конца недели открытие ресторанов «Вкусно — и точка» в Перми не планируется Три бывших ресторана McDonald’s в краевом центре должны были заработать 27 июня Поделиться Твитнуть

Бывший Макдоналдс у ЦУМа пока закрыт

Мария Сыропятова

Пермь удалили из списка городов, где на этой неделе на месте бывших ресторанов быстрого питания McDonald’s планируется открытие кафе «Вкусно — и точка». Даты открытия кафе в разных городах публикуются на странице компании в соцсетях. В обновлённом списке до 3 июля пермских заведений нет. В пресс-службе сети пообещали позднее ответить на вопрос, когда в Перми заработают первые кафе «Вкусно — и точка».

Напомним, в Перми открытия кафе в ЦУМе (ул. Ленина, 45), у Центрального рынка (ул. Попова, 58б) и у ТРК «Столица» (ул. Мира, 37а) ждали 27 июня. Начало работы было анонсировано в социальных сетях компании, однако двери кафе до сих пор закрыты, обновлённых вывесок нет, персонала внутри не видно.

Напомним, 10 июня рестораны McDonald’s в Перми приостановили работу, чтобы провести ребрендинг. В Москве первые 15 ресторанов с новым названием «Вкусно — и точка» открылись 12 июня. До конца месяца в компании планируют открыть 200 заведений по всей стране.

Всего в Перми работало шесть ресторанов McDonald’s.





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