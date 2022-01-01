Мария Сыропятова Три ресторана «Вкусно — и точка» в Перми пока не заработали Их открытие планировалось на 27 июня Поделиться Твитнуть

Бывший Макдоналдс у Центрального рынка

Мария Сыропятова

Три ресторана «Вкусно — и точка», открытие которых было анонсировано на 27 июня, пока так и не открылись. Несмотря на указанный режим работы с 7:00, двери кафе до сих пор закрыты, обновлённых вывесок нет, персонала внутри не видно.

На запрос «Нового компаньона» об уточнении даты открытия в компании оперативно ответить не смогли.

С понедельника ожидалось возобновление работы трёх заведений бывшей сети McDonalds в Перми: в ЦУМе (ул. Ленина, 45), у Центрального рынка (ул. Попова, 58б) и у ТРК «Столица» (ул. Мира, 37а).

Бывший Макдоналдс и ЦУМа 27 июня тоже пока закрыт

Мария Сыропятова

Напомним, недавно рестораны McDonalds в Перми приостановили работу, чтобы провести ребрендинг. В Москве первые 15 ресторанов с новым названием открылись 12 июня. До конца месяца в компании планируют открыть 200 заведений по всей стране.

Ранее в компании выбрали новый логотип. Также известно, что в новом меню многие известные названия блюд будут изменены. Так, «Роял» переименован в «Гранд», «Роял де Люкс» в «Гранд де Люкс», «Филе-о-фиш» в «Фиш Бургер».

Всего в Перми работало шесть ресторанов McDonalds.

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