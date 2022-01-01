Елена Синица Заксобрание Прикамья одобрило поправки в краевой бюджет Доходы региона в 2022 году увеличены на 4,4 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания приняли во втором чтении поправки в краевой бюджет. В результате доходы региона в 2022 году увеличены на 4,4 млрд руб., расходы — на 8,2 млрд руб. Решение принято на пленарном заседании 23 июня.

Так, с 1 июля проиндексируют на 4,2% меры социальной поддержки и стипендии. Кроме этого, на 6% проиндексируют оклады госслужащих, а также фонд оплаты труда бюджетников, на которых не распространяется действие «майских» указов.









Помимо этого, выделены деньги на капремонт Балатовского парка и сквера в нижней части центральной набережной . Также резервный фонд Пермского края увеличен на 2,3 млрд руб.

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