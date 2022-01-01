Елена Синица Реализацию проекта «Зелёное кольцо» в Черняевском лесу оценили в 286,5 млн руб. Положительное заключение госэкспертизы получено 30 мая 2022 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Расходы на реализацию проекта «Зелёное кольцо» в Черняевском лесу составят 286,5 млн руб. Об этом сообщается в проекте поправок к бюджету региона на 2022-2024 годы.

Как уточняется в финансово-экономическом обосновании, на эти цели из краевой казны выделят 101,6 млн руб. в 2022 году и 178,4 млн руб. в 2023-м. Также средства направят и из бюджета Перми: в 2022 году — 3 млн руб., в 2023-м — 1,46 млн руб., в 2024-м — 1,9 млн руб.





Отмечается, что положительное заключение госэкспертизы на этот проект было получено 30 мая 2022 года.





Напомним, ранее сообщалось, что планируется обустроить на этой территории пешеходные и веломаршруты, провести реновацию входных групп и мест отдыха, сделать освещение и видеонаблюдение.





В целом, проект «Зелёное кольцо» направлен на благоустройство общественных пространств и экологическую ревитализацию долин рек Данилихи и Егошихи и особо охраняемой природной территории «Черняевский лес».





Также стало известно, что капремонт Балатовского парка в Перми оценивается в 335,6 млн руб.

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