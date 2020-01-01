Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В долине Егошихи будут обустроены три экопарка В рамках пермского «Зелёного кольца» также запланировано создание 25 дождевых садов Поделиться Поделиться Твитнуть

Завершено проектирование «Зелёного кольца Перми» и реконструкции набережной Камы в Кировском районе; на оба проекта уже получены положительные заключения госэкспертизы. Об этом и о проектах подробно 8 февраля на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Перми рассказал глава города Алексей Дёмкин.

Проект «Зелёное кольцо» направлен на благоустройство общественных пространств и экологическую ревитализацию долин Данилихи и Егошихи и особо охраняемой природной территории «Черняевский лес».

В рамках проекта запланировано благоустройство шести пилотных участков в долинах малых рек общей площадью 102 га, реновация Егошихинского культурно-мемориального парка и парка «Балатово», а также рекреационное обустройство Черняевского леса.

В долине Егошихи запланировано обустройство трёх экопарков.

Из презентации "О ходе реализации проекта "Зелёное кольцо"

Парк «Устье Егошихи» должен обеспечить доступ на территорию «Завода Шпагина»; «Тропа Мурчисона» пройдёт вдоль обнажений медистых песчаников пермского периода к Музею современного искусства PERMM, здесь будут обустроены смотровые площадки, визит-центр, экотропы, пешеходные дорожки и лыжные трассы.

Парк «Средняя дамба» будет выполнять рекреационную и образовательную функции, здесь планируется разместить визит-центр с лекторием, кафе с детскими мастерскими, детские площадки.

Из презентации "О ходе реализации проекта "Зелёное кольцо"

Парк «Красные казармы» будет рекреационным и оздоровительным пространством для нового большого жилого микрорайона, здесь тоже будет визит-центр, а также площадки для йоги и воркаута, детская площадка, места для пикников с подходом к воде и экотропа.

Везде будут оборудованы спуски по склону и мостики через Егошиху.

Ещё три парка будут обустроены на Данилихе: сквер Каменских, парк у Центрального рынка и Серебрянских парк.

На всех объектах предусмотрены только некапитальные сооружения, но на подходах к ним планируется и капитальное строительство – велопешеходные месты, видовые эстакады и амфитеатр.

В рамках «Зелёного кольца» запланировано создание 25 дождевых садов – пониженных участков территории, предназначенных для приёма и очистки поверхностных сточных вод. Высаженные здесь влаголюбивые растения будут выполнять функцию природных фильтров. Эта инновационная технология адаптирована для Перми учёными ПГНИУ; первый «дождевой сад» уже размещён за музеем PERMM.

Для ООПТ «Черняевский лес» разработана комплексная архитектурная концепция и регламенты рекреационного и природоохранного обустройства; подготовлены расчёты: сметная стоимость составляет чуть более 300 млн руб. В плане – обустройство пешеходных и веломаршрутов, реновация входных групп и мест отдыха, освещение и видеонаблюдение.

Из презентации "О ходе реализации проекта "Зелёное кольцо"

Общая стоимость работ – около 1,5 млрд руб. Это, как пояснил Алексей Дёмкин, первый этап «Зелёного кольца». Его развитие продолжится после празднования 300-летия Перми.

В проект «Парки и скверы» входит также реконструкция набережной Камы в Кировском районе. Стоимость работ по берегоукреплению составит 133 млн руб., на благоустройство набережной потребуется 1 млрд 422 млн руб. Работы по берегукреплению планируется начать 1 сентября 2022 года, полностью благоустройство будет завершено в 2023 году.

Из презентации "О ходе реализации проекта "Зелёное кольцо"

Проектом предусмотрены: замена покрытия дорожно-тропиночной сети, восстановление освещения и зелёных насаждений, создание площадок для тихого отдыха, детских игровых зон, спортивной зоны, благоустройство пляжа с установкой туалетов и душевых, установление ограждений, лавочек, урн и других элементов благоустройства. Будут благоустроены подходы к родникам и создана специальная зона для моржевания.

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