Елена Синица Сметная стоимость капремонта Балатовского парка оценивается в 335,6 млн руб. Сейчас заключён контракт на корректировку проектно-сметной документации Поделиться Твитнуть

Cлайд из презентации проекта

Сметная стоимость капитального ремонта Балатовского парка в Перми в ценах 2022 года составит 335,6 млн руб. Информация об этом содержится в финансово-экономическом обосновании к проекту поправок в краевой бюджет на 2022-2024 годы.

При этом положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости получено 3 февраля 2020 года. Отмечается, что сейчас заключён муниципальный контракт на корректировку проектно-сметной документации.





Уточняется, что средства на капремонт будут выделяться как из бюджета Пермского края, так и из бюджета Перми.





Так, из городского бюджета выделят 6,1 млн руб. в 2022 году и 100 млн руб. в 2024-м. Из регионального бюджета на эти цели направят по 114,7 млн руб. в 2023 и 2024 годах.

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