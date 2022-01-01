Елена Синица Капремонт сквера на нижней части пермской набережной оценили в 750 млн руб. Средства выделят из краевого и городского бюджетов Поделиться Твитнуть

Набережная Камы

Капитальный ремонт сквера на нижней части центральной набережной Камы в Перми обойдётся в 750 млн руб. Такая сумма указана в финансово-экономическом обосновании к проекту поправок в региональный бюджет на 2022-2024 годы.

Согласно документу, средства будут выделять как из краевого, так и из городского бюджетов.

Так, из краевого бюджета в 2022 году выделят 150 млн руб., в 2023 — 412,5 млн руб. Из бюджета Перми на эти цели выделят 50 млн руб. в 2022 году и 137,5 млн руб. в 2023 году.

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