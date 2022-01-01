Елена Синица В Перми капитальный ремонт ул. Сибирской оценили в 1,76 млрд руб. Работы будут финансироваться из краевого и городского бюджетов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проведение капитального ремонта ул. Сибирской в Перми оценивается в 1,76 млрд руб. Такая информация содержится в финансово-экономическом обосновании к проекту поправок в краевой бюджет на 2022-2024 годы.

Сообщается, что ремонт будет проводиться в два этапа. Первый — от ул. Пермской до ул. Монастырской, второй — от ул. Пермской до площади Карла Маркса.





Средства на капремонт будут выделены как из краевого, так и из городского бюджетов. Первый этап работ оценивается в 282,5 млн руб. Так, из региональной казны в 2022 году на эти цели выделят 191,9 млн руб., из бюджета Перми — ещё 10 млн руб. В 2023 году из регионального бюджета направят 80,5 млн руб.





Второй этап работ оценивают в 1,48 млрд руб. Из бюджета Перми на эти цели выделят 69,9 млн руб. в 2024 году. Из краевого бюджета в 2022-м направят 375 млн руб., в 2023-м — 819,4 млн руб., в 2024-м — 220,9 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.