Мария Сыропятова Трамвай на ускорение Городские власти раскрыли детали масштабного проекта по модернизации электротранспорта Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми обсуждают заключение концессионного соглашения о покупке 44 новых трамвайных вагонов, реконструкцию депо «Балатово» и 35-и км. трамвайных путей в Перми. В городской администрации общий объем инвестиций по проекту оценивают в 16,1 млрд. руб., из которых 4,3 млрд. руб. — это невозвратная федеральная субсидия. Ещё 240 млн руб. поступят из краевого, а 48 млн руб. из городского бюджетов. Основная же часть инвестиционных расходов — это средства Фонда национального благосостояния и корпорации ВЭБ.РФ. Потенциальный концессионер, от которого получено предложение — ООО «Мовиста Регионы».

Порядок, сроки и возврат средств

На комитете по экономическому развитию Пермской городской думы начальник департамента транспорта Анатолий Путин рассказал, что прежде всего компания-концессионер получит средства федеральной невозвратной субсидии.

«Они будут распределены в период инвестиционной стадии, т.е. на 2022-2025 годы», — уточнил Анатолий Путин, отмечая, что после этого наступит период возврата средств. Всего, по предварительным расчётам, из городского и краевого бюджетов нужно будет вернуть в течение 25 лет 21 млрд. руб. Финансовая нагрузка будет поровну распределена между городским и краевым бюджетами.

«Почему город не может сам без концессионера модернизировать трамвайные пути и подвижной состав, взяв кредит в ВЭБ.РФ?», — попросил уточнить депутат Пермской городской думы Марк Коробов.

«В этом случае мы не получим средства федеральной субсидии», — ответил начальник департамента транспорта мэрии Перми Анатолий Путин, имея в виду средства в размере 4,3 млрд. руб.

Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми:

— Концессионное соглашение позволит не только получить федеральное софинансирование и льготную кредитную ставку, но и существенно сократить срок модернизации трамвайной сети. Таким образом, за три года получится капитально отремонтировать большую часть путей, обновить трамвайный парк, а также капитально отремонтировать одно из двух депо. Средства на капитальный ремонт изношенных участков трамвайных путей выделяются ежегодно, однако при финансировании из городского бюджета реализация этих мер потребовала бы существенно большего количества времени. Заключая соглашение сейчас, мы «замораживаем» цены на все затраты, которые мог бы понести бюджет города в будущем. Размер выплат концессионеру фиксирован и не зависит от возможного повышения цен на трамваи или элементы инфраструктуры. Это очень важно в текущей экономической ситуации.

По данным департамента транспорта, пока нет городов в России, которые бы заключили концессионное соглашение по новой программе на развитие электротранспорта. Однако и других вариантов модернизировать трамвайные вагоны, скорее всего, не будет.

«Какова причина именно сейчас принимать этот вопрос?», — поинтересовался Марк Коробов.

Анатолий Путин ответил, что темп задается федералами. «Изначально в проекте было больше городов. Со временем те города, которые не смогли поддержать темп, обозначенный федералами, исключили из программы. Сейчас их осталось 10. И это на ближайшее время единственный проект, когда федерация готова такие суммы выделять муниципалитетам на трамвайное движение», — отметил Путин.

Новые трамваи, пути и депо

По данным департамента транспорта, сейчас в городе 109,5 км. трамвайных путей. При этом, благодаря концессионному соглашению и реконструкции нескольких участков, планируется почти полностью модернизировать трамвайные пути.

«Фактически у нас потом останется привести в порядок только трамвайные пути по бульвару Гагарина и на ул.Куйбышева выше улицы Белинского», — отметил Анатолий Путин.

«В каком состоянии находятся трамвайные ветки, реконструкцию которых мы планируем включить в проект?», — попросил уточнить депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе.

«Эти ветки не ремонтировались с советских времён, — ответил Анатолий Путин. — Один из ярких примеров — улица Пушкина вдоль Центрального рынка. Трамваи там уже раскачиваются сверх каких-либо нормативов. Соответственно, это, прежде всего, те участки, которые требуют первоочередных и незамедлительных работ». Таким образом, для их ремонта в любом случае пришлось бы искать средства.

Депутат Пермской городской думы Эдуард Мирзамухаметов попросил уточнить, что будет происходить с депо «Балатово».

«Непосредственно проектно-сметная документация будет разрабатываться в рамках концессионного соглашения. И будет проходить госэкспертизу. Если сравнивать с проектами-аналогами, то суммы по проекту соответствуют тем, которые расходуются на депо в других городах», — прокомментировал ситуацию Анатолий Путин.

При этом на время ремонта депо «Балатово» в 2023-2024 годах планируется использовать резервное депо «Красный октябрь». В планах городских властей расконсервировать его и привести в нормативное состояние к декабрю 2022 года.

Как изменится пермский трамвай

По планам департамента транспорта, средний возраст трамваев должен сократиться с 14 до 4,5 лет, а скорость движения в среднем должна вырасти на 40-45%.

«За счёт того, что трамвайные пути будут приведены в нормативное состояние, можно будет убрать ограничения скорости их движения, — отметил Анатолий Путин. — На улице Петропавловской сейчас на некоторых участках она составляет 5 км в час., пешком получается быстрее. Также предусмотрена организация приоритетного проезда перекрестков». Таким образом, время, проведенное пассажиром в поездке на трамвае, будет существенно сокращено.

«Другие города, которые имели запроектированные ветки, получили возможность направить на эти проекты средства, — отметил Арсен Болквадзе. — У нас насколько помню были заложены и предполагалось строительство новых веток. Какие-то работы по проектированию идут?».

«Согласно генплану, у нас две перспективные ветки — в микрорайоны Парковый и Садовый, — отметил Анатолий Путин. — Но они не включены в соглашение, поскольку по его условиям строительство мы должны начать в этом году. Для того, чтобы начать ветку на Парковый, нужно решить вопрос с тоннелем под Транссибирской магистралью. А для того, чтобы начать строить ветку на Садовый — закончить вторую очередь моста через Егошиху». По мнению Анатолия Путина, начинать проектировать трамвайные пути можно только после того, как появится определённость с вводом в эксплуатацию объектов дорожной инфраструктуры.

Депутат Пермской городской думы Алексей Овчинников попросил уточнить, когда у жителей Перми получится быстро проехать на новом трамвае.

«Сейчас в проекте концессионного соглашения стоят сроки окончания работ в июне 2025 года, — ответил Путин. — Ожидаем, что первый вагон должен поступить в этому году, все остальные должны дойти в течение трёх лет».

В концессионном соглашении будет заложена необходимость капитально-восстановительного ремонта поступивших трамваев. Это планируют сделать в виде коэффициента при расчёте транспортной работы концессионера. При этом, по соглашению, концессионер обязан будет передать все имущество в нормативном, рабочем состоянии.

Эдуард Мирзамухаметов попросил уточнить, что будет с объёмами работы муниципального предприятия (сейчас оно полностью обеспечивает перевозку пассажиров трамваями в Перми).

«Достигнуто соглашение, что МУП будет привлекаться для соисполнения обязательств концессионера, — отмечает Анатолий Путин. — Чтобы минимизировать раздробленность функций, когда один подрядчик отвечает за один км путей, а за следующий км. уже другой. Таким образом, получится максимально сохранить объем работы муниципального предприятия».

При этом, по словам Анатолий Путина, трамваи после покупки будут являться имуществом муниципалитета, но оставаться в управлении концессионером. А МУП будет выступать в качестве оператора, уже по отношению к концессионеру. Ответственность за действия оператора и выполнение транспортной работы будет также нести концессионер.





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