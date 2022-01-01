Елена Синица В Пермский краевой суд поступила жалоба на приговор экс-депутату Госдумы Алексею Бурнашову Дата заседания ещё не назначена Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд 20 июня принял к рассмотрению жалобу на приговор бывшему депутату Госдумы Алексею Бурнашову. Дата заседания ещё не назначена. Информация об этом содержится в картотеке суда.

В картотеке дел Ленинского райсуда поясняется, что жалобу направили прокурор, сам Бурнашов и его адвокат.





Напомним, 16 мая Алексею Бурнашову был оглашён приговор в Ленинском райсуде Перми.





Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 319 УК (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Приговором суда осуждённому назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.





В последнем слове Алексей Бурнашов раскаялся в преступлениях. Он также отметил, что его политическая карьера уничтожена, но, несмотря на это, он намерен и дальше помогать людям. Бывший депутат Госдумы просил суд назначить ему условный срок.





По данным СУ СКР по Пермскому краю, Бурнашов 8 июля 2021 года в центре Перми, в ходе разбирательства по факту управления им транспортным средством в состоянии опьянения и будучи недовольным законными действиями сотрудников ГИБДД, применил в отношении одного из сотрудников насилие, причинив ему телесные повреждения. Кроме того, в присутствии посторонних лиц, он нецензурно высказался в адрес полицейского.

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