Олег Антонов Выбран подрядчик на реставрацию объекта культурного наследия «Ограда с воротами» у Пермского педуниверситета Работы за 14,8 млн руб. выполнит ООО «ПермСтройМет+» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Работами по реставрации объекта культурного наследия «Ограда с воротами» (входят в состав объекта культурного наследия — ансамбля «Училище детей канцелярских служителей») займётся ООО «ПермСтройМет+». Подведены итоги аукциона, объявленного в мае Министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края.

Подрядчик выполнит все работы на объекте до 20 декабря 2022 года за 14,8 млн руб. (начальная цена закупки).

ООО «ПермСтройМет+» также ремонтирует фасад пермского Дома учёных на Комсомольском проспекте, 49.

Напомним, здание Училища с двумя флигелями и оградой было построено в 1828 году по проекту архитектора Ивана Свиязева. В 1930 году комплекс перешёл к педагогическому институту, в настоящее время является объектом культурного наследия и охраняется государством. 16 августа 2012 года в здании произошёл пожар, выгорело около 600 кв. м.

Как рассказал «Новому компаньону» ректор ПГППУ Константин Егоров, к юбилею Перми планируется полностью отреставрировать сам корпус, оба флигеля и ограду.

Подрядчик на реставрацию флигеля А уже выбран. Ранее сообщалось, что суд обязал собственника флигеля Б до 1 июля 2022 года провести на объекте ремонт кровли, кирпичного цоколя, устройство отмостки, реставрацию деревянного декора и обшивки фасадов, реставрацию (замену) оконных заполнений.

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