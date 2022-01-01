На реставрацию ограды с воротами Пермского педуниверситета выделено 14,8 млн рублей Работы должны быть выполнены до 20 декабря Поделиться Твитнуть

Министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявлен аукцион на выполнение работ по реставрации объекта культурного наследия «Ограда с воротами» (входят в состав объекта культурного наследия — ансамбля «Училище детей канцелярских служителей»). Информация появилась на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 14,8 млн руб.

Заявки принимаются до 6 июня, работы необходимо выполнить до 20 декабря.

Здание Училища с двумя флигелями и оградой было построено в 1828 году по проекту архитектора Ивана Свиязева. В 1930 году комплекс перешёл к педагогическому институту, в настоящее время является объектом культурного наследия и охраняется государством. 16 августа 2012 года в здании произошёл пожар, выгорело около 600 кв. м.

Как рассказал «Новому компаньону» ректор ПГППУ Константин Егоров, к юбилею Перми планируется полностью отреставрировать сам корпус, оба флигеля и ограду.

Подрядчик на реставрацию флигеля А уже выбран. Ранее сообщалось, что суд обязал собственника флигеля Б до 1 июля 2022 года провести на объекте ремонт кровли, кирпичного цоколя, устройство отмостки, реставрацию деревянного декора и обшивки фасадов, реставрацию (замену) оконных заполнений.

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