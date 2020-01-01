Елена Синица Суд обязал собственника частично отреставрировать «Училище детей канцелярских служителей» Срок выполнения работ — 1 июля 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Свердловский районный суд обязал собственника отреставрировать часть объекта культурного наследия регионального значения. Речь идёт о «Флигеле Б» (г. Пермь, ул. Сибирская, 28), входящего в ансамбль «Училище детей канцелярских служителей». Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

По решению суда собственник должен провести на объекте ремонт кровли, ремонт кирпичного цоколя, устройство отмостки, реставрацию деревянного декора и обшивки фасадов, реставрацию (замену) оконных заполнений. Срок выполнения работ — 1 июля 2022 года.





Напомним , ранее сообщалось, что работы по реконструкции исторического объекта планируется завершить к 300-летию Перми.





Как сообщается на сайте Пермского краевого научно-производственного центра по охране памятников, училище детей канцелярских служителей открыли в Перми 21 апреля 1829 года. Здесь за казённый счёт обучались сыновья губернских чиновников низших классов.





В августе 1870 года здания были заняты губернской земской управой. В 1930 году комплекс перешёл к педагогическому институту.





Училище детей канцелярских служителей— памятник архитектуры и градостроительства регионального значения.





«Ансамбль училищных построек решён в традициях русского провинциального классицизма и представляет собой уникальный образец деревянных построек первой четверти 19 века, объединенных как общей архитектурной идеей, так и классической оградой с двумя воротами», — говорится на сайте центра охраны памятников.

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