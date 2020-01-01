Арка в центре Перми грозит обрушением Пешеходы вынуждены обходить опасный объект по проезжей части Поделиться Поделиться Твитнуть

Арку с опасным наклоном на ул. Сибирской на днях огородили сигнальной лентой и снабдили табличкой «Проход запрещён», сообщает «Рифей-Пермь». Теперь пешеходы вынуждены обходить ветшающую конструкцию по проезжей части.

Арка, построенная в 1829 году, является частью архитектурного комплекса, построенного по проекту Свиязева. и находится в региональном реестре краевого Центра охраны памятников.

Вопрос по реставрации другой части комплекса — училища для детей канцелярских служащих — на данный момент прорабатывается, идут работы по проектированию, к концу лета планируется разработать проектно-сметную документацию.

А вот с «историческими воротами» всё немного сложнее. Как пояснили «Рифею» в ПГГПУ, в настоящее время идут переговоры о передаче этих объектов в университет, «при этом краевая власть и Государственная инспекция по охране памятников обещают провести реставрационные работы. В планах — подготовить проект по реставрации и в дальнейшем способствовать финансированию этой реставрации. В настоящий момент идёт обследование этого объекта и подготовка к дальнейшей реставрации».

Работы по реконструкции исторических объектов планируется завершить к 300-летию Перми.

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