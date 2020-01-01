Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Педагогический университет отреставрирует сгоревший корпус А также обновит главное здание Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский гуманитарно-педагогический университет празднует столетие. Как водится, события юбилея растянулись на несколько месяцев. В их рамках – не только торжественные заседания, концерты и прочая активность, но и реставрация исторических зданий.

Как рассказал ректор педуниверситета Константин Егоров, до конца текущего года будет выполнена реставрация главного корпуса, построенного в 1916 году по проекту архитектора Валериана Волошинова как здание губернской земской управы.

В проект входят реставрация фасада, а также радикальная реконструкция парадной лестницы, которая, по словам ректора, должна стать украшением здания. Для этого у лестницы появятся ажурные чугунные перила.

Как пояснил старший преподаватель кафедры культурологии, известный историограф Андрей Маткин, никаких свидетельств о том, как изначально выглядела эта лестница, не сохранилось, поэтому за образец взяли аналогичный проект лестницы того же архитектора, сделанный для здания бактериологического института.

Кроме того, будет полностью реконструирован актовый зал, который не используется с 2012 года. Новый зал будет «трансформером» без стационарных рядов сидений, что позволит проводить в нём события разного формата.

На ремонт главного корпуса ПГГПУ выделены целевые средства из федерального бюджета в размере 16 млн руб. Проект включён в программу событий «Пермь-300» и находится на контроле федерального оргкомитета по организации юбилея Перми. Константин Егоров признался, что выделенных средств недостаточно: один только ремонт актового зала «потянул» на 10 млн руб., но вуз намерен привлечь дополнительные средства.

В 2023 году планируется отреставрировать сгоревший деревянный корпус на ул. Сибирской, 26. По словам Андрея Маткина, восстановление, казалось бы, безнадёжно разрушенного здания принципиально важно для истории образования на Урале, поскольку располагавшееся здесь училище детей канцелярских служителей было одним из первых специализированных учебных заведений в регионе.

Здание с двумя флигелями и оградой было построено в 1828 году по проекту архитектора Ивана Свиязева, является объектом культурного наследия и охраняется государством. 16 августа 2012 года в здании произошёл пожар, выгорело около 600 кв. м.

Как рассказал Константин Егоров, планируется к юбилею Перми полностью отреставрировать сам корпус, оба флигеля и ограду. Уже закончена проектно-сметная документация реставрации основного корпуса, на разработку которой было выделено из краевого бюджета около 8 млн руб., в настоящее время документы проходят госэкспертизу.

Университет рассчитывает получить средства на проведение реставрационных работ от учредителя – Министерства просвещения РФ. Запрос уже сделан, выделение средств должна в ближайшие дни утвердить бюджетная комиссия.

Нынешним летом университет, по словам ректора, взял на себя ответственность за ограду, входящую в комплекс свиязевских построек. До сих пор эта историческая ограда была попросту бесхозной.

До конца нынешнего года университет планирует отремонтировать фасад и кровлю флигеля А, являющегося собственность вуза. Флигель Б в 1990-е годы у университета, как выразился Егоров, «отжали», сейчас он принадлежит сторонним лицам и пустует. Ректор педуниверситета обговорил с краевыми властями возможность его возвращения в собственность вуза и смотрит на перспективы оптимистически.

Планируется, что в отреставрированном свиязевском корпусе расположится, кроме прочего, музей ПГГПУ и картинная галерея.

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