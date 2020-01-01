Определён подрядчик для проведения ремонта фасада пермского Дома учёных Работы в здании на Комсомольском проспекте, 49 проведёт ООО «ПермСтройМет+» Поделиться Поделиться Твитнуть

Дом учёных

permkrai.ru

Фонд капитального ремонта Пермского края определил подрядчика для проведения капитального ремонта фасада Дома учёных (Пермь, Комсомольский проспект, 49). Работы по восстановлению исторического облика объекта культурного наследия выполнит ООО «ПермСтройМет+».

Срок выполнения работ: апрель — декабрь 2022 года.

Подрядчику предстоит восстановить фасад здания П-образной формы, а также архитектурные элементы в виде лепнин, гирлянд, украшавших дом по верхнему периметру.

Как напомнили в фонде, ранее на объекте культурного наследия была выполнена замена лифтового оборудования.

Дом научных работников в Перми построен по проекту архитектора Давида Рудника. Ему также принадлежат идеи облика здания «Пермэнерго», кинотеатра «Кристалл», множества промышленных предприятий краевого центра. По его планам также велась реконструкция Кафедрального собора для художественной галереи.

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