Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Алла Платонова избавилась от приставки и.о. В Пермском крае снова есть министр культуры Поделиться Твитнуть

Алла Платонова

Илья Радченко

С 27 мая 2022 года Алла Платонова стала полноправным министром культуры Пермского края, избавившись от статуса «исполняющей обязанности».

Алла Валерьевна Платонова исполняет обязанности главы краевого минкульта с 21 февраля нынешнего года. До этого она работала директором по развитию в Пермском театре оперы и балета. Её предшественник в министерстве Вячеслав Торчинский подал в отставку в ноябре прошлого года, в настоящее время он возглавляет Самарский драматический театр.

Должность директора по развитию в Пермском театре оперы и балета после ухода Аллы Платоновой в Министерство культуры занимает Юлия Козлова.





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