Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Директором по развитию Пермского театра оперы и балета стала Юлия Козлова Её прежнюю должность заняла Ангелина Макиенко Поделиться Твитнуть

Юлия Козлова

Юлия Козлова, назначенная в начале марта и.о. директора по развитию Пермского театра оперы и балета, избавилась от приставки «и.о.». Теперь она полноправный директор по развитию и директор Фонда целевого капитала Пермского театра оперы и балета.

Её прежнюю должность (руководителя отдела по работе с партнёрами) заняла Ангелина Макиенко.

«Считаю, что надо давать возможность занимать руководящие должности людям, выросшим в этом театре, а не привезённым со стороны, как я», — шутливо прокомментировал это назначение генеральный директор театра Довлет Анзароков.

Напомним, кресло директора по развитию в Пермском театре оперы и балета стало вакантным после назначения Аллы Платоновой на должность главы краевого Министерства культуры. Кстати, сама Алла Платонова всё ещё руководит министерством в статусе исполняющего обязанности.

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