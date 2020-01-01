Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Юлия Козлова назначена и. о. директора по развитию Пермского театра оперы и балета Она же руководит эндаумент-фондом театра Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководитель отдела по работе с партнёрами Пермского театра оперы и балета Юлия Козлова назначена исполняющей обязанности директора по развитию. Будет это назначение временным или постоянным, пока неизвестно: по нашей информации, по-прежнему идут поиски и согласования кандидатур на эту должность.

Напомним, место директора по развитию вакантно после того, как занимавшая его Алла Платонова назначена и. о. министра культуры Пермского края.

Юлия Козлова уже заменила Платонову в качестве директора Фонда целевого капитала Пермского театра оперы и балета, пока — до утверждения управляющим советом фонда — тоже в статусе и. о.

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