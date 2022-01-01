«РЖДстрой» приступил к поиску подрядчика для строительства объектов Пермского зоопарка Работы должны быть выполнены до конца года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО «РЖДстрой» объявило открытый конкурс по поиску подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ в новом пермском зоопарке. Речь идёт о втором этапе строительства первой очереди объекта. Информация о конкурсе опубликована на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит заняться зданием и сооружениями контактного зоопарка, сценой и трибунами, вольером с павильоном «Северный олень и овцебык».

Начальная (максимальная) цена контракта — 55,9 млн руб. Срок выполнения работ — до конца 2022 года.

Ранее глава Перми Алексей Дёмкин во время прямого эфира 17 марта пообещал, что к концу года Пермский зоопарк переедет на новое место — в микрорайон Нагорный.

Генеральный подрядчик АО «РЖДстрой» приступил к строительству нового пермского зоопарка в 2017 году. Изначально первую очередь объекта планировали сдать в конце 2019 года, а закончить стройку — в 2020 году. Впоследствии сроки постоянно сдвигались, а сами работы в должном объёме не проводились. Всё это стало предметом судебных разбирательств.

В итоге власти края заключили с АО «РЖДстрой» мировое соглашение о достройке зоопарка, а экс-куратора строительства от АО «РЖДстрой» Илью Козырева суд приговорил к четырём годам колонии и штрафу 900 тыс. руб.

Также в Ленинском райсуде Перми по «делу зоопарка» рассматривается уголовное дело в отношении экс-начальника управления капстроительства (УКС) Прикамья Дмитрия Левинского и его подчинённого, инженера Виталия Габова.

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