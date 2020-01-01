Елена Синица Дмитрий Махонин прокомментировал мировое соглашение по зоопарку По его словам, оно позволяет активизировать стройку Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во время прямого эфира в сообществе «Мой город - Пермь» 30 июня, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал решение о заключении мирового соглашения со строителями зоопарка.

«То, что мы заключили мировое соглашение по зоопарку, я специально шёл на это. Сейчас это позволяет нам активизировать стройку. Если бы мы расторгли договор, то стоимость выполняемых работ взлетела бы в разы, — сказал Дмитрий Махонин. — Новый подрядчик всегда сделает крайним предыдущего строителя. Задача была сохранить договорные отношения и наладить работу».

Напомним, в мае 2021 года ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» и генеральный подрядчик зоопарка «РЖДстрой» пришли к мировому соглашению. Управление отказывается от судебных претензий, а генподрядчик оплачивает обследование объектов, разработку проектной документации и завершает строительство.

Контракт с ОАО «РЖДСтрой» был заключён ещё в 2017 году. После корректировки сроков планировалось, что первая очередь строительства будет завершена в 2020 году. Однако в 2018 году стройконтроль УКСа Пермского края выявил нарушения на стройплощадке, после чего и было принято решение о проведении комплексного обследования техсостояния всех объектов этапа строительства.

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