Дело о хищении бюджета пермского зоопарка суд начнёт рассматривать 18 марта На скамье подсудимых снова окажется экс-глава краевого УКСа Дмитрий Левинский Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ленинский районный суд Перми 18 марта приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-начальника управления капстроительства (УКС) Прикамья Дмитрия Левинского и его подчинённого, инженера Виталия Габова. Председательствующим назначен судья Сергей Сыров. Об этом сообщает properm.ru.

Левинскому и Сырову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом в составе организованной группы, при строительстве пермского зоопарка. Они подписывали акты о приёмке выполненных работ, хотя подрядчик работы не выполнил. Таким образом, соучастники смогли похитить из краевого бюджета более 353,7 млн руб.

Напомним, следствие считает, что руководитель краевого УКСа создал организованную преступную группу, куда помимо него самого и Габова входил бывший куратор строительства от АО «РЖДстрой» Илья Козырев.

Последнему приговор уже огласили 3 февраля. Козыреву назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима.

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