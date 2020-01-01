Елена Синица Экс-куратора строительства пермского зоопарка приговорили к четырём годам колонии Также Илью Козырева оштрафовали на 900 тыс.руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ленинский районный суд назначил экс-куратору строительства пермского зоопарка от АО «РЖДстрой» Илье Козыреву наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии. Также ему назначен штраф в размере 900 тыс. руб. Об этом сообщает «Коммерсант».

Козырев признан виновным в хищении средств, выделенных для строительства первой очереди объекта.





Кроме него, обвиняемыми по делу являются экс-руководитель ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» Дмитрий Левинский, бывший сотрудник УКСа Виталий Габов и коммерческий директор ООО «Фирма «СТУЗ»» Артём Юрьев. Из всех в полном объёме вину признал только Козырев.





Напомним, строительство зоопарка в Перми началось в 2017 году в микрорайоне Нагорном. Всего было заключено три госконтракта на общую сумму 3,3 млрд руб. Работы на объекте были поручены АО «РЖДстрой». Изначально первую очередь зоопарка планировали сдать в конце 2019 года, а закончить стройку — в 2020 году. Впоследствии сроки окончания работ сдвинулись до 2021 года. УКС Пермского края обратилось в суд с требованием взыскать с подрядчика 1,3 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.