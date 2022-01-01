Елена Синица Пермский зоопарк переедет на новое место к концу года Работы активно ведутся, отмечает глава Перми Алексей Дёмкин Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К концу 2022 года Пермский зоопарк переедет на новое место — в микрорайон Нагорный. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин во время прямого эфира 17 марта.

«К концу этого года мы планируем осуществить переезд пермского зоопарка на новое место. Для этого активно ведутся работы, которые контролируются губернатором, — сказал Дёмкин. — По сравнению с прошлым годом работа сошла с мёртвой точки. Процесс строительства ведётся. Все понимают необходимость скорейшего переезда зоопарка на новое место».





Напомним, строительство зоопарка в Перми началось в 2017 году в микрорайоне Нагорном. Всего было заключено три госконтракта на общую сумму 3,3 млрд руб. Работы на объекте были поручены АО «РЖДстрой». Изначально первую очередь зоопарка планировали сдать в конце 2019 года, а закончить стройку — в 2020 году. Впоследствии сроки окончания работ сдвинулись до 2021 года. УКС Пермского края обратилось в суд с требованием взыскать с подрядчика 1,3 млрд руб.





Ранее также сообщалось, что Ленинский районный суд Перми 18 марта приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-начальника управления капстроительства (УКС) Прикамья Дмитрия Левинского и его подчинённого, инженера Виталия Габова.





Левинскому и Габову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом в составе организованной группы, при строительстве Пермского зоопарка. Они подписывали акты о приёмке выполненных работ, хотя подрядчик работы не выполнил. Таким образом, соучастники смогли похитить из краевого бюджета более 353,7 млн руб.





Кроме этого, в феврале суд назначил экс-куратору строительства пермского зоопарка от АО «РЖДстрой» Илье Козыреву наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии. Также ему назначен штраф в размере 900 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.