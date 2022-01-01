Мария Сыропятова Акционерам СМЗ не удалось распределить дивиденды на 1,1 млрд рублей Обеспечительные меры наложил Арбитражный суд Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Акционеры Соликамского магниевого завода лишились права голосовать по вопросу выплаты дивидендов. Решение о наложении обеспечительных мер было принято Арбитражным судом Пермского края. Размер выплат акционерам — 1,1 млрд руб. Обеспечительные меры были наложены по инициативе Генеральной прокуратуры России. Согласно материалам СМЗ, в исполнение решения суда совет директоров компании не принял решение о распределении дивидендов за первые девять месяцев 2021 года.

Прокуратура требует признать незаконным акционирование предприятия в 1992 году и вернуть государству контроль над предприятием (89,4% акций). Требования выдвинуты к Петру Кондрашеву, Сергею Кирпичеву, Тимуру Старостину и Игорю Пестрикову. Таким образом, выплата дивидендов могла нанести ущерб Российской Федерации.

Напомним, что ОАО «Соликамский магниевый завод» — единственный в России производитель редкоземельных металлов. На фоне корпоративного конфликта сторонники Петра Кондрашева потеряли контроль над предприятием. В марте СМЗ возглавил Андрей Поляков, а совет директоров — московский бизнесмен Михаил Дворкович.

Из-за спецоперации на Украине американская корпорация «Боинг» временно приостановила покупку титана. Вместе с «ВСМПО-Ависма» Соликамский магниевый завод поставляет на экспорт 94% всего губчатого титана России.

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